Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:23, 2 января 2025Путешествия

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Таиланде россиян

Пострадавшие в ДТП в Таиланде россияне живы, они находятся в больнице
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшие в ДТП в Таиланде россияне живы, они находятся в больнице. Такие подробности об их состоянии привели в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

По данным туроператора Anex, тайские партнеры находятся в контакте с врачами и российской страховой компанией.

По имеющимся сведениям, всего в салоне находились 37 пассажиров, всего пострадали 27 человек.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП на въезде в Паттайю ранее 2 января. Сообщалось, что он протаранил автомобиль Toyota Fortuner и отлетел в бетонное ограждение, основной удар пришелся на переднюю часть и левую сторону. Сильные повреждения получило лобовое стекло.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал РБК, что туристы ездили в регионе Паттайя на однодневную экскурсию. Они попали аварию, когда возвращались с нее. Полученные туристами травмы не представляют риска для жизни, уточнил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии ответят на решение Зеленского остановить транзит газа

      Живущие за границей украинцы начали получать фальшивые повестки о призыве в ВСУ

      В партии Шольца заявили о необходимости разговоров между ним и Путиным

      Стало известно о симпатии подорвавшего Tesla в Лас-Вегасе к Украине

      В России назвали выигрыш победителя лотереи «Новогодний миллиард»

      Финский оператор потребовал наложить арест на танкер Eagle S

      МИД Турции заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине

      Украинский дипломат назвал дату проигрыша Киева в конфликте

      В российском регионе ураган оставил без света более четырех тысяч человек

      Бывший представитель Трампа по Украине назвал возможные детали мирного соглашения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше