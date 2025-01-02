Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Таиланде россиян

Пострадавшие в ДТП в Таиланде россияне живы, они находятся в больнице

Пострадавшие в ДТП в Таиланде россияне живы, они находятся в больнице. Такие подробности об их состоянии привели в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

По данным туроператора Anex, тайские партнеры находятся в контакте с врачами и российской страховой компанией.

По имеющимся сведениям, всего в салоне находились 37 пассажиров, всего пострадали 27 человек.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП на въезде в Паттайю ранее 2 января. Сообщалось, что он протаранил автомобиль Toyota Fortuner и отлетел в бетонное ограждение, основной удар пришелся на переднюю часть и левую сторону. Сильные повреждения получило лобовое стекло.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал РБК, что туристы ездили в регионе Паттайя на однодневную экскурсию. Они попали аварию, когда возвращались с нее. Полученные туристами травмы не представляют риска для жизни, уточнил он.