Трамп назвал президентство Байдена абсолютной катастрофой

Трамп: президентство Байдена обернулось для США абсолютной катастрофой

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден обернулся полной и абсолютной катастрофой для страны из-за распространения в стране насилия и терроризма. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов. «То, что он и его группа вмешивающихся в выборы "головорезов" сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!», — заявил он. Свое мнение Трамп объяснил тем, что радикальный исламский терроризм и другие формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в США, что «это хуже, чем можно было себе представить».

Это не первый раз, когда Трамп критикует миграционную политику действующей американской администрации. В марте прошлого года он заявил, что США умирают из-за наплыва нелегальных мигрантов, захватывающих страну.