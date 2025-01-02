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21:39, 2 января 2025Мир

Трамп назвал президентство Байдена абсолютной катастрофой

Трамп: президентство Байдена обернулось для США абсолютной катастрофой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден обернулся полной и абсолютной катастрофой для страны из-за распространения в стране насилия и терроризма. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов. «То, что он и его группа вмешивающихся в выборы "головорезов" сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!», — заявил он. Свое мнение Трамп объяснил тем, что радикальный исламский терроризм и другие формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в США, что «это хуже, чем можно было себе представить».

Это не первый раз, когда Трамп критикует миграционную политику действующей американской администрации. В марте прошлого года он заявил, что США умирают из-за наплыва нелегальных мигрантов, захватывающих страну.

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