Украина пыталась ударить по четырем регионам России

МО: ПВО сбила семь украинских беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве рассказали, что по два дрона сбили над Белгородской, Брянской и Орловской областями, еще один — над Курской областью.

Тем временем оперативный штаб Курской области сообщил о перехвате ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом. Подробности не уточняются.

Ранее Украина нанесла ракетный удар по городу Льгов в Курской области. Информации о пострадавших, а также значительных разрушениях не поступало.