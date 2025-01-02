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22:45, 2 января 2025Россия

Украина пыталась ударить по четырем регионам России

МО: ПВО сбила семь украинских беспилотников над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве рассказали, что по два дрона сбили над Белгородской, Брянской и Орловской областями, еще один — над Курской областью.

Тем временем оперативный штаб Курской области сообщил о перехвате ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом. Подробности не уточняются.

Ранее Украина нанесла ракетный удар по городу Льгов в Курской области. Информации о пострадавших, а также значительных разрушениях не поступало.

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