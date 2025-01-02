Устроивший стрельбу в кафе Черногории умер после попытки самоубийства

МВД Черногории: устроивший стрельбу в кафе умер после попытки самоубийства

Ацо Мартинович, убивший в Черногории 10 человек и ранивший еще четверых, покончил с собой. Об этом сообщил глава МВД Данило Шаранович, передает РИА Новости.

Шаранович объявил об успешном завершении операции по розыску Мартиновичу и сообщил, что он попытался совершить самоубийство. «Он скончался по дороге при попытке доставить его в Клинический центр Черногории в Подгорице», — отметил глава МВД.

Управление полиции Черногории сообщило, что во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина с инициалами А.М. из огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек, затем скрылся. В результате погибло десять человек, включая двоих детей.

По информации источника RTCG, перед нападением Мартинович поссорился с одним из раненых, известным под инициалами Д.К., после чего вернулся домой за пистолетом и вернулся в кафе, где открыл огонь. Затем он направился в район Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину.