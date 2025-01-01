В Черногории расстреляли людей в кафе

В черногорском Цетине мужчина убил и ранил несколько человек в кафе и сбежал

В черногорском Цетине мужчина убил и ранил несколько человек в кафе, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление полиции МВД Черногории.

«Сегодня во второй половине дня в районе Байице в кафе А. М. с применением огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек», — говорится в сообщении.

Полиция призвала жителей города оставаться в своих домах и сохранять бдительность, сейчас ведется поиск нападавшего. Согласно неофициальным данным местных СМИ, погибли семь человек.

Ранее в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу, в результате как минимум 10 человек стали жертвами. Помимо них, еще 35 человек пострадали.