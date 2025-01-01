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17:52, 1 января 2025Мир

В США водитель устроил бойню в новогоднюю ночь. Нападавший за рулем пикапа давил людей и стрелял на ходу

При наезде машины на толпу в Новом Орлеане погибли как минимум десять человек
Виктор Цаплин
Виктор Цаплин (шеф-редактор)

Фото: Gerald Herbert / AP

В городе Новый Орлеан американского штата Луизиана произошло нападение на людей, пришедших на новогодние гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу и начал стрелять. Жертвами атаки стали по меньшей мере 10 человек, пострадали около 35.

Нападавший ликвидирован, его личность и мотивы на данный момент неизвестны.

Что известно о ЧП

Водитель белого пикапа объехал ограждения и на высокой скорости врезался в толпу людей, праздновавших Новый год в популярном туристическом районе на Бурбон-стрит. По версии правоохранительных органов, нападавший проехал приблизительно три квартала, сбивая прохожих и, предположительно, на ходу стреляя из пистолета. Затем он вышел из машины с автоматической винтовкой в руках, снова открыл огонь и был ликвидирован полицейскими. Впоследствии на месте ЧП обнаружили самодельные взрывные устройства, но, как говорят в ФБР, неизвестно, связаны ли находки с устроившим атаку человеком.

Большинство пострадавших — местные жители, есть ли среди них иностранные граждане, неизвестно. Также ранены двое сотрудников полиции, которые участвовали в перестрелке с нападавшим.

Фото: ABC Affiliate WGNO / Handout / Reuters

Власти назвали произошедшее терактом, в ФБР не согласны с этим

Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл охарактеризовала ЧП как террористическую атаку, но в ФБР заявили, что пока не используют данный термин. Власти поддерживают связь с Белым домом, президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.

Водитель пытался задавить как можно больше людей. Он был одержим идеей устроить бойню

полиция Нового Орлеана

Официальные лица пока не обнародовали никакой информации о злоумышленнике. СМИ утверждают, что на его автомобиле был найден «черный флаг с белыми буквами», но полицейские быстро завернули его в мешок и детально рассмотреть его не удалось. Выдвигаются предположения, что это могла быть символика «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Атака произошла накануне крупного спортивного события в Новом Орлеане

1 января в Новом Орлеане пройдет ежегодный матч по американскому футболу между колледжами. Событие состоится на арене Caesars Superdome, вмещающей более 70 тысяч зрителей. Улица Бурбон-стрит, где произошло нападение, расположена в нескольких километрах от стадиона. Городская полиция подтвердила, что мероприятие пройдет по плану.

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