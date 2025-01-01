Названо имя въехавшего в толпу в Новом Орлеане

Подозреваемым в наезде на толпу в Новом Орлеане назван 42-летний Джаббар

Подозреваемый в наезде на толпу в Новом Орлеане — 42-летний Шамсуд Дин Джаббар. Его имя со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов назвало NBC News.

Уточняется также, что в его машине были обнаружены взрывные устройства.

ABC News добавляет, что следователи пытаются определить, въехал ли он в США недавно и был ли он связан с ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Издание NOLA заявило, что Джаббар вывесил в пикапе флаг ИГИЛ и был одет в военную форму. Также сообщается, что он гражданин США, родившийся в Техасе.

Представитель полиции города Энн Киркпатрик высказалась, что он пытался переехать как можно больше людей и «был одержим идеей устроить бойню».

Подозреваемый был ликвидирован полицией, когда на большой скорости въехал в толпу на тротуаре и вышел из машины с автоматом. При этом двое полицейских получили ранения. В полиции также заявили, что водитель стрелял в людей. Перед этим он объехал препятствия, выставленные в городе перед новогодней ночью.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу, как минимум 10 человек стали жертвами. Помимо них, еще 35 человек пострадали.