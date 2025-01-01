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16:16, 1 января 2025Мир

Появились подробности об инциденте с въехавшим в толпу водителем в США

ФБР заявило о найденных взрывных устройствах в Новом Орлеане на месте ЧП
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ABC Affiliate WGNO / Handout / Reuters

В Новом Орлеане, США, были обнаружены взрывные устройства на месте происшествия с въехавшим на пикапе в толпу водителем. Об этом заявила представитель ФБР Алета Дункан в эфире Fox News.

Уточняется, что сейчас саперы проверяют степень опасности обнаруженных на месте предметов, которые похожи на самодельные взрывные устройства.

Кроме того, в полиции заявили, что водитель преднамеренно въехал в людей, сообщает CNN. «Это действительно был мужчина, который ехал на пикапе по Бурбон-стрит на очень высокой скорости, и это было намеренное поведение», — указали в ведомстве.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу. Инцидент произошел во Французском квартале города. В результате произошедшего, по имеющимся данным, 10 человек не выжили. Также сообщается о 30 пострадавших.

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