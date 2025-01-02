Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 2 января 2025Мир

В европейской стране назвали предательством решение по остановке транзита газа из России

Политик Лафазанис: решение по остановке транзита газа из России преступно
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Решение Киева и Брюсселя по остановке транзита газа из России преступно и является предательством. Об этом заявил бывший министр энергетики Греции, лидер партии «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис на сайте iskra.gr.

«Только преступными и предательскими можно назвать решения, принятые в Брюсселе и Киеве, которые полностью прекращают с 1 января подачу российского природного газа в Европу, включая Грецию», — написал он.

По словам политика, данное решение разработала исключительно бюрократия Европейского союза, а также «грабительское политическое и экономическое руководство стран ЕС и США без участия европейских народов». Он подчеркнул, что оно «ведет к разрушению Европы и смерти Украины».

Лафазанис отметил, что решение о прекращении транзита российского газа через Украину выгодно только США, а также трансатлантическому импорту дорогого природного газа. Кроме того, он назвал заинтересованной стороной такого решения Турцию, чей трубопровод «Турецкий поток» остается единственным, способным транспортировать дешевый российский газ в Европу.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа. Парламентарий подчеркнул, что украинские власти попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако, по его словам, сделать это полностью не удастся.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «У меня для тебя задание». Отдававших указания террористам из «Крокуса» членов ИГИЛ судят в Турции

      Назван способ поддерживать форму без спортзала

      В европейской стране назвали предательством решение по остановке транзита газа из России

      Раскрыты подробности об обвиняемом в подрыве Tesla в Лас-Вегасе

      В Приднестровье остановились предприятия после прекращения поставок российского газа

      Украина собралась восстановить дипотношения с Сирией

      В России захотели ограничить использование иностранных слов

      В российском городе после атаки ВСУ пострадали объекты гражданской инфраструктуры

      Западный журналист восхитился зимой в Москве

      Стало известно о планах НАТО увеличить военное присутствие в Балтийском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше