В европейской стране назвали предательством решение по остановке транзита газа из России

Решение Киева и Брюсселя по остановке транзита газа из России преступно и является предательством. Об этом заявил бывший министр энергетики Греции, лидер партии «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА) Панайотис Лафазанис на сайте iskra.gr.
«Только преступными и предательскими можно назвать решения, принятые в Брюсселе и Киеве, которые полностью прекращают с 1 января подачу российского природного газа в Европу, включая Грецию», — написал он.
По словам политика, данное решение разработала исключительно бюрократия Европейского союза, а также «грабительское политическое и экономическое руководство стран ЕС и США без участия европейских народов». Он подчеркнул, что оно «ведет к разрушению Европы и смерти Украины».
Лафазанис отметил, что решение о прекращении транзита российского газа через Украину выгодно только США, а также трансатлантическому импорту дорогого природного газа. Кроме того, он назвал заинтересованной стороной такого решения Турцию, чей трубопровод «Турецкий поток» остается единственным, способным транспортировать дешевый российский газ в Европу.
Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа. Парламентарий подчеркнул, что украинские власти попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако, по его словам, сделать это полностью не удастся.