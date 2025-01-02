Шутай-Эшток: Украина забыла о помощи, которую ей оказала Словакия

Украина, остановив транзит газа через свою территорию, забыла об оказанной ей помощи со стороны Словакии. О неблагодарности украинских властей на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток.

«С начала военного конфликта Словакия оказала Украине существенную помощь, а также подала руку помощи всем спасающимся от бессмысленного конфликта. Словакия потеряет на основе шага [президента Украины Владимира] Зеленского сотни миллионов евро», — сказал министр.

Он подчеркнул, что решение об остановке транзита способно нарушить стабильность и сотрудничество в Европе, а также подрывает существующее доверие к Киеву.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Братислава обсудит ответ на решение Киева о прекращении транзита газа. «Мы будем обсуждать, какие меры мы примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж Зеленского», — заявил политик.