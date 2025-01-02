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20:26, 2 января 2025Мир

В Словакии ответят на решение Зеленского остановить транзит газа

Фицо: в Словакии обсудят ответ на решение Киева о прекращении транзита газа
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Словакии обсудят ответ на решение Киева о прекращении транзита газа, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, правительственная делегация примет участие в переговорах в Брюсселе, где украинские политики пожаловались на Словакию за то, что страна готова принять взаимные меры — в частности, в виде остановки поставок электроэнергии на Украину. После возвращения из Брюсселя созовут правительство, рассказал Фицо. «Мы будем обсуждать, какие меры мы примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж Зеленского», — заявил премьер-министр.

Ранее бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис указал, что решение Киева и Брюсселя по остановке транзита газа из России преступно и является предательством. По словам политика, это решение разработало «грабительское политическое и экономическое руководство стран ЕС и США без участия европейских народов».

Западный журналист Джексон Хинкл между тем предупреждал, что после отказа от транзита российского газа Украина потеряет миллиарды долларов.

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