Фицо: в Словакии обсудят ответ на решение Киева о прекращении транзита газа

В Словакии обсудят ответ на решение Киева о прекращении транзита газа, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, правительственная делегация примет участие в переговорах в Брюсселе, где украинские политики пожаловались на Словакию за то, что страна готова принять взаимные меры — в частности, в виде остановки поставок электроэнергии на Украину. После возвращения из Брюсселя созовут правительство, рассказал Фицо. «Мы будем обсуждать, какие меры мы примем, чтобы мы адекватно отреагировали на саботаж Зеленского», — заявил премьер-министр.

Ранее бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис указал, что решение Киева и Брюсселя по остановке транзита газа из России преступно и является предательством. По словам политика, это решение разработало «грабительское политическое и экономическое руководство стран ЕС и США без участия европейских народов».

Западный журналист Джексон Хинкл между тем предупреждал, что после отказа от транзита российского газа Украина потеряет миллиарды долларов.

