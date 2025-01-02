На Западе оценили последствия для Украины после остановки транзита российского газа

Журналист Хинкл: после отказа от транзита газа Украина потеряет миллиарды

После отказа от транзита российского газа Украина потеряет миллиарды долларов. Об этом заявил западный журналист Джексон Хинкл в соцсети X, передает РИА Новости.

Журналист оценил публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой тот высказался о поражении Москвы после прекращения транспортировки российского газа в Европу через Украину. По его словам, большинство европейских стран адаптировались к изменениям.

«Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть Евросоюза потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», — написал Хинкл.

Он также отметил, что Россия уже заменила прежние рынки сбыта более надежными партнерами, а приемлемые цены на топливо сохраняться только для стран Евросоюза, которые сохранили хорошие отношения с Россией.

Утром 1 января стало известно, что «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину, так как истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года. В Британии уже оценили последствия этого решения, заявив, что опасаются роста цен на топливо.