В Британии оценили последствия остановки транзита газа через Украину

В Британии заявили об опасениях роста цен после остановки поставок газа из РФ

В Британии оценили последствия остановки транзита российского газа через Украину, заявив, что опасаются роста цен на топливо. Об этом пишет газета Times.

Цены на газ выросли сразу же после того, как российские поставки прекратились в Европу через Украину. Ранее сообщалось, что прирост стоимости топлива в Европе составляет около одного процента и продолжает увеличиваться. При этом стоимость газа в Европе остается на уровне не ниже максимума, достигнутого 15 ноября 2023 года.

По данным источников Times в правительстве Великобритании, поставки газа в страну оказались «изолированы» от закрытия трубопровода, поскольку большая часть газа поступает из Северного моря, а сжиженный природный газ (СПГ) поставляется из США и Катара.

При этом ряд экспертов заявили, что перекрытие поставок через Украину может позднее оказать влияние на цены, поскольку в Европе вырастет спрос на газ, поставляемый не из России. По данным издания, это, вероятно, произойдет уже 1 апреля 2025 года — «когда британский энергорегулятор внесет изменения в предельные цены».

«Поскольку на большинство домохозяйств, пользующихся стандартными переменными тарифами, распространяется предельная регулируемая цена, любое повышение оптовых цен на газ будет ощущаться не сразу», — заявил один из собеседников газеты.

Утром 1 января стало известно, что «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину, так как истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года.