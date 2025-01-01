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21:25, 1 января 2025Бывший СССР

Зеленский назвал остановку транзита газа крупным поражением Москвы

Зеленский назвал остановку транзита газа через Украину крупным поражением Москвы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Остановка транзита российского газа через Украину является «одним из самых крупных поражений Москвы», заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров — это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка», — говорится в публикации.

По словам Зеленского, большинство европейских стран адаптировались к изменениями. При этом президент отметил необходимость «выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики».

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Украинский лидер выразил надежду на увеличение поставок американского газа в Европу. «Чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от России», — подчеркнул Зеленский.

Подача российского газа через Украину стала технически и юридически невозможна с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года, заявили в «Газпроме». Прекращение транзита связано с отказом украинской стороны продлевать соответствующие соглашения.

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