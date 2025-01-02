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08:04, 2 января 2025Мир

В США выразили уверенность в связи взрыва автомобиля в Лас-Вегасе и теракта Новом Орлеане

Политолог Расмуссен: теракты в Лас-Вегасе и Новом Орлеане связаны между собой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Octavio Jones / Reuters

Политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен выразил уверенность в том, что взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане связаны между собой, сообщают «Известия».

«Есть связь, есть сходство между каждым из них. Так что могут ли оба рассматриваться как террористические действия, могут ли они быть связаны? Да», — заявил эксперт.

По его мнению, за организацией атак, целью которых являлось вселение страха в американцев для усиления напряженности в США, стоит группа людей, которая тщательно занималась их планированием. Расмуссен подчеркнул, что на фоне происходящего в стране необходимо усилить меры безопасности.

Ранее газета The New York Times сообщила, что после терактов в Новом Орлеане и взрыва автомобиля в Лас-Вегасе американские политики предупредили, что конфликты с территории Ближнего Востока могут перекинуться и на США. Источники издания допустили, что в США будут действовать радикальные группировки.

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