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06:11, 2 января 2025Мир

В США дали прогноз после терактов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

NYT: конфликты с территории Газы и Ливана могут перекинуться на США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

После терактов в Новом Орлеане и взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе американские политики предупредили, что конфликты с территории Ближнего Востока могут перекинуться и на США. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Источники издания допустили, что в США будут действовать радикальные группировки. «Конфликт в Газе и Ливане может перекинуться на территорию США, скорее всего, в форме небольших радикальных группировок, действующих по собственной инициативе, или террористов-одиночек», — дали прогноз в статье.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. В результате жертвой стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

В новогоднюю ночь в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу. Подозреваемым является 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.

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