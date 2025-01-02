Власти Молдавии собрались запретить работу российских авиакомпаний

В Молдавии могут запретить часть российских авиакомпаний

В Молдавии могут запретить работу некоторых российских авиакомпаний. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии рассматривает возможность введения запрета на работу авиакомпаний ряда стран, включая Армению, Россию и Иран. На общественное обсуждение вынесен проект об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии. Целью названо приведение законодательства страны в соответствие с нормами Европейского союза.

Под запрет попали ряд российских авиакомпаний. Также в списке авиакомпании из Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ливии и Судана.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии увидели в энергокризисе возможность «реинтеграции» Приднестровья.

