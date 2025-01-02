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14:04, 2 января 2025Бывший СССР

Власти Молдавии увидели в энергокризисе возможность «реинтеграции» Приднестровья

Серебрян: помощь Кишинева при энергокризисе поможет реинтеграции Приднестровья
Дмитрий Воронин
Олег Серебрян

Олег Серебрян. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Энергетический кризис, который, по словам молдавского вице-премьера Олега Серебряна, увеличил зависимость Приднестровья от Кишинева, может способствовать «реинтеграции» республики. Соответствующие заявления чиновника приводит ТАСС.

Как считает Серебрян, «очевидно, что увеличение зависимости Приднестровья от Кишинева способствует приближению реинтеграции», идеи о которой в последние годы якобы активнее поддерживаются в Тирасполе в рамках «позитивного изменения восприятия Кишинева».

Шанс укрепить эту тенденцию в молдавской столице видят в «помощи населению левобережья Днестра справиться с трудной ситуацией, которая может возникнуть в ближайшие недели и месяцы», резюмировал вице-премьер. Ранее он же указывал, что возможное прекращение поставок газа в Приднестровье, обеспечивающее около 80 процентов потребностей Молдавии в электроэнергии, обернется для страны гуманитарной катастрофой.

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«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа решить проблему с долгом. По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, власти постсоветской республики признали лишь около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Об этом в том числе говорила президент страны Майя Санду, называвшая нежелание согласиться с итогами аудита проблемой самого российского концерна.

Молдавия перешла на закупки электричества из Румынии, премьер-министр Дорин Речан распорядился начать законодательные приготовления к национализации компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций в который принадлежит «Газпрому». Ожидается, что последствия прекращения поставок станут заметны после окончания праздников.

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