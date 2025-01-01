Молдавия перешла на электричество из Румынии после прекращения поставок газа из России

Молдавия перешла на закупки электричества в Румынии из-за отсутствия газа из РФ

Молдавия перешла на закупки электричества в Румынии после того, как были остановлены поставки газа из России, вследствие чего энергосистема страны перестала вырабатывать нужный объем энергии, сообщила молдавская госкомпания Energocom в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Там уточнили, что в январе Румыния обеспечит до 62 процентов потребностей республики в электроэнергии. Кроме того, Energocom дополнительно приобретет электроэнергию на Украине в ночное время, когда там будет избыток энергии, и они смогут ее экспортировать.

После прекращения транзита в Приднестровье отключили центральное отопление. Пресс-служба компании «Тирастеплоэнерго» указала, что отключения затронут жилые дома, бюджетные учреждения и организации.

Кроме того, сообщается, что перебои с электричеством начались и в Молдавии. В Кишиневе, в частности, перестали работать троллейбусы. В основном пострадали люди, проживающие в частных домах и квартирах с автономным отоплением. В домах без автономного отопления газ пока есть.