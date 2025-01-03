Глава МИД Германии Бербок призвала убрать военные базы России из Сирии

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«России также пора отказаться от своих военных баз в Сирии», — сказала глава МИД в ходе необъявленного визита в Дамаск. По ее словам, подобное является якобы уважением суверенитета арабской республики.

Бербок также призвала новые власти сформировать инклюзивное правительство, которое будет в себя включать женщин и представителей этнических меньшинств. При этом она подчеркнула, что власти стран Запада помнят об идеологических истоках нового руководства.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро отправились в Сирию с необъявленным визитом. Со времени ухода президента Башара Асада с поста Бербок и Барро станут первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетят Сирию.