Главы МИД Германии и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию

Министры иностранных дел Германии и Франции отправились в Сирию на переговоры

Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро отправились в Сирию с необъявленным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД ФРГ.

У глав внешнеполитических ведомств запланированы в Дамаске переговоры с лидером вооруженных формирований. Кроме того, Бербок и Барро намерены провести встречу с представителями гражданского общества. Уточняется, что поездка осуществлена по поручению Евросоюза.

Со времени ухода президента Башара Асада с поста Бербок и Барро станут первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетят Сирию.

Ранее директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо заявил, что в Сирии возможно возникновение нового очага терроризма. Такими он увидел последствия свержения режима президента Башара Асада.