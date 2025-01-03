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11:03, 3 января 2025Мир

Главы МИД Германии и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию

Министры иностранных дел Германии и Франции отправились в Сирию на переговоры
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро отправились в Сирию с необъявленным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД ФРГ.

У глав внешнеполитических ведомств запланированы в Дамаске переговоры с лидером вооруженных формирований. Кроме того, Бербок и Барро намерены провести встречу с представителями гражданского общества. Уточняется, что поездка осуществлена по поручению Евросоюза.

Со времени ухода президента Башара Асада с поста Бербок и Барро станут первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетят Сирию.

Ранее директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо заявил, что в Сирии возможно возникновение нового очага терроризма. Такими он увидел последствия свержения режима президента Башара Асада.

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