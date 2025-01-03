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12:09, 3 января 2025Россия

Мужчина надел костюм Деда Мороза для конспирации и напал на человека

Mash: мужчина в костюме Деда Мороза напал на бизнесмена в Чувашии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Мужчина в костюме Деда Мороза напал на бизнесмена в Чувашии. Об этом пишет Mash в своем Telegram-канале.

Преступление произошло 2 января. По информации издания, подозреваемый — бывший заключенный. Он таким образом хотел отомстить бывшему работнику органов, который способствовал его заключению в тюрьму. Позже он стал предпринимателем.

Нападавшего задержали. Он признался, что надел костюм Деда Мороза для конспирации. Пострадавший в результате покушения не выжил.

Ранее в Екатеринбурге соцработник в костюме Деда Мороза помог отцу 13-летней школьницы поймать мигранта-педофила. Произошло это в момент поздравления девочки с Новым Годом.

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