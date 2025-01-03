Два предприятия получили повреждения из-за падения БПЛА в Воронежской области

Гусев: два предприятия повреждены из-за падения БПЛА в Воронежской области

Два предприятия в Воронежской области получили незначительные повреждения из-за падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько дронов. В результате атаки никто не пострадал.

«При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте», — сообщил губернатор.

Ранее, 1 января, сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью областями России. Два дрона уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Воронежской области. Еще пять беспилотников сбили над территорией Ростовской области, два — над территорией Тульской, один — над территорией Орловской области.

