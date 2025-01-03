Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 3 января 2025Россия

Два предприятия получили повреждения из-за падения БПЛА в Воронежской области

Гусев: два предприятия повреждены из-за падения БПЛА в Воронежской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Два предприятия в Воронежской области получили незначительные повреждения из-за падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько дронов. В результате атаки никто не пострадал.

«При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте», — сообщил губернатор.

Ранее, 1 января, сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью областями России. Два дрона уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Воронежской области. Еще пять беспилотников сбили над территорией Ростовской области, два — над территорией Тульской, один — над территорией Орловской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности иска Минобороны к Бауманке

      Умер тренер Исинбаевой

      Стала известна дата прощания с бывшим депутатом Госдумы Алкснисом

      Два предприятия получили повреждения из-за падения БПЛА в Воронежской области

      Житель села Курской области рассказал о преступлениях ВСУ против мирного населения

      Посол Китая раскрыл планы на отношения с Россией

      У Байдена заметили загадочное пятно на руке

      Задержанного комментатора Рабаданова отпустили под домашний арест

      Зеленский раскрыл подробности о личном разговоре с Трампом

      Кроссовер Haval F7x сняли с продажи в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше