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22:11, 3 января 2025Россия

Еще один беспилотник сбили в Брянской области

Губернатор Богомаз: еще один БПЛА сбили в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал губернатор Брянской области.

Ранее Минобороны сообщило, что система ПВО в в период с 18:40 до 19:50 по московскому времени сбила три беспилотника в небе над Брянской областью. Других подробностей в оборонном ведомстве не сообщили.

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