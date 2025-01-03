Еще один беспилотник сбили в Брянской области

Губернатор Богомаз: еще один БПЛА сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал губернатор Брянской области.

Ранее Минобороны сообщило, что система ПВО в в период с 18:40 до 19:50 по московскому времени сбила три беспилотника в небе над Брянской областью. Других подробностей в оборонном ведомстве не сообщили.