ПВО сбила три беспилотника в российском регионе

Минобороны: ПВО сбила три БПЛА в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки российского региона в период с 18:40 до 19:50 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее система ПВО сбила два беспилотника над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области. Атака со стороны Украины по российским регионам проходила с 14:40 до 16:10 по московскому времени.