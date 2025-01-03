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19:07, 3 января 2025Россия

Над российскими регионами сбили четыре украинских беспилотника

Над Белгородской и Курской областями уничтожили четыре беспилотника
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских дрона. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

ПВО сбили два беспилотника над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области. Атака со стороны Украины по российским регионам проходила с 14:40 до 16:10 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Всего за час было сбито девять дронов.

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