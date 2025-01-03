Над российским регионом за час уничтожили девять беспилотников

Богомаз: в Брянской области уничтожен еще один БПЛА самолетного типа

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом 3 января в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил глава Брянской области. Всего за час силы ПВО сбили девять дронов.

Ранее Богомаз сообщил об уничтожении еще трех украинских БПЛА самолетного типа, атаковавших регион. По его словам, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. Незадолго до этого глава региона рассказал, что средства ПВО сбили пять дронов над областью.