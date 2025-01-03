Брянский губернатор сообщил об отражении атаки ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, атаковавших регион. Об этом он написал в Telegram.
По словам Богомаза, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. «Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — говорится в сообщении.
Незадолго до этого губернатор рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять дронов над регионом. Еще один беспилотник был уничтожен вечером в четверг, 2 января.