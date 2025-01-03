Брянский губернатор сообщил об отражении атаки ВСУ

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще трех беспилотников ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении еще трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, атаковавших регион. Об этом он написал в Telegram.

По словам Богомаза, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. «Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — говорится в сообщении.

Незадолго до этого губернатор рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять дронов над регионом. Еще один беспилотник был уничтожен вечером в четверг, 2 января.