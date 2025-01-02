В российском регионе уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбит украинский БПЛА

Над Брянской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. Информация о разрушениях не поступала. По словам главы региона, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно об уничтожении 14 украинских беспилотников над пятью областями России. Два дрона уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Воронежской области. Еще пять беспилотников сбили над территорией Ростовской области, два — над территорией Тульской, один — над территорией Орловской области.