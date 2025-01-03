В Брянской области уничтожили еще пять украинских беспилотников

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожено пять украинских дронов

Над Брянской областью уничтожили еще пять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа. В результате случившегося никто не пострадал, о разрушениях не сообщалось. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Вечером в четверг, 2 января, стало известно об уничтожении украинского дрона над Брянской областью.

Кроме того, атаке подверглись еще три региона России. По данным Минобороны РФ, два дрона сбили над Белгородской и Орловской областями, еще один — над Курской областью.