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02:51, 3 января 2025Россия

В Брянской области уничтожили еще пять украинских беспилотников

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожено пять украинских дронов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Над Брянской областью уничтожили еще пять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о дронах самолетного типа. В результате случившегося никто не пострадал, о разрушениях не сообщалось. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Вечером в четверг, 2 января, стало известно об уничтожении украинского дрона над Брянской областью.

Кроме того, атаке подверглись еще три региона России. По данным Минобороны РФ, два дрона сбили над Белгородской и Орловской областями, еще один — над Курской областью.

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