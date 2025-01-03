У главы ЕК фон дер Ляйен диагностировали тяжелую форму пневмонии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких. Об этом представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил агентству PAP.

Де Кеерсмакер заявил, что у фон дер Ляйен обнаружили пневмонию, поэтому она не будет исполнять обязанности первые две недели января. В том числе глава ЕК не приедет в Польшу 3 января на церемонию начала польского председательства в ЕС. Не посетит фон дер Ляйен и запланированное на 9–10 января заседание ЕК в Гданьске. Отмечается, что оно пройдет позже.

Ранее профессор Хельсинкского университета Малинен заявил, что Урсула фон дер Ляйен готова вводить антироссийские санкции в ущерб европейцам.

