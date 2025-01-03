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18:02, 3 января 2025Мир

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией

У главы ЕК фон дер Ляйен диагностировали тяжелую форму пневмонии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких. Об этом представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил агентству PAP.

Де Кеерсмакер заявил, что у фон дер Ляйен обнаружили пневмонию, поэтому она не будет исполнять обязанности первые две недели января. В том числе глава ЕК не приедет в Польшу 3 января на церемонию начала польского председательства в ЕС. Не посетит фон дер Ляйен и запланированное на 9–10 января заседание ЕК в Гданьске. Отмечается, что оно пройдет позже.

Ранее профессор Хельсинкского университета Малинен заявил, что Урсула фон дер Ляйен готова вводить антироссийские санкции в ущерб европейцам.

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