Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких. Об этом представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил агентству PAP.
Де Кеерсмакер заявил, что у фон дер Ляйен обнаружили пневмонию, поэтому она не будет исполнять обязанности первые две недели января. В том числе глава ЕК не приедет в Польшу 3 января на церемонию начала польского председательства в ЕС. Не посетит фон дер Ляйен и запланированное на 9–10 января заседание ЕК в Гданьске. Отмечается, что оно пройдет позже.
Ранее профессор Хельсинкского университета Малинен заявил, что Урсула фон дер Ляйен готова вводить антироссийские санкции в ущерб европейцам.