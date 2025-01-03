Маск назвал премьера Британии соучастником изнасилований

Маск назвал премьера Британии Стармера соучастником массовых изнасилований

Американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами. Об этом он написал в аккаунте социальной сети X.

«Стармер был замешан в растлении британцев, когда в течение 6 лет возглавлял королевскую прокуратуру. Стармер должен уйти, и ему должны предъявить обвинения за его соучастие в самом страшном массовом преступлении в истории Британии», — написал предприниматель.

Также в предыдущем посте Маск опубликовал высмеивающую британского премьера картинку на которой Стармер отказывается бороться с указанной проблемой, но активно поддерживает дела против лиц, публикующих недостоверную информацию в социальных сетях.

Ранее Маск призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент. В частности, он ответил утвердительно на публикацию пользователя социальной сети X под ником Benonwine. В своем посте тот спросил, кто еще считает, что британский монарх должен распустить парламент и назначить всеобщие выборы ради безопасности страны.