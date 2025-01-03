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13:26, 3 января 2025Мир

Маск согласился с предложением распустить британский парламент и назначить всеобщие выборы

Илон Маск: король Великобритании должен распустить парламент и назначить выборы
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетПарламентские выборы в Великобритании

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что король Великобритании Карл III должен распустить парламент. Об этом он заявил на своем аккаунте X.

Маск ответил утвердительно на публикацию пользователя социальной сети X под ником Benonwine. В своем посте тот спросил, кто еще считает, что британский король должен распустить парламент и назначить всеобщие выборы ради безопасности страны. Benonwine добавил, что Карлу III следует действовать, пока не стало слишком поздно. Маск поддержал предложение пользователя.

Ранее Илон Маск призвал провести в Великобритании новые парламентские выборы. Предприниматель сделал заявление на фоне результатов последних опросов, провальных для правящих лейбористов.

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