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07:38, 2 января 2025Мир

Маск призвал провести новые выборы в Британии

Маск призвал провести в Великобритании новые парламентские выборы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПарламентские выборы в Великобритании
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск призвал провести в Великобритании новые парламентские выборы на фоне результатов последних опросов, провальных для правящих лейбористов. Об этом он написал в социальной сети X.

«В Британии должны быть проведены новые выборы», — заявил Маск, прокомментировав обсуждаемые в соцсети результаты опроса.

В конце декабря телеканал Sky News заявил, что рейтинг правящей в Британии Лейбористской партии опустился до наиболее низкого показателя на конец года со времен Второй мировой войны. На данный момент за лейбористов выступают только 26,6 процента граждан.

В начале июля 2024 года Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала разгромную победу на выборах в парламент Великобритании. Премьер-министром страны стал лидер лейбористов Кир Стармер.

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