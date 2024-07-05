Сунак прокомментировал победу лейбористов на выборах

Сунак признал поражение тори и поздравил лидера лейбористов Стармера с победой

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение правящей Консервативной партии (тори) на выборах и поздравил лидера лейбористов Кира Стармера. Об этом сообщает The Guardian.

Политик назвал прошедшую ночь трудной для его партии. По его словам, гражднамие страны был вынесен «отрезвляющий вердикт». «Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра», — сказал Сунак.

Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала разгромную победу на выборах в парламент Великобритании, следующим премьер-министром страны станет лидер лейбористов Кир Стармер.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Грант Шэппс, представляющий Консервативную партию, лишился депутатского мандата по итогам выборов в парламент.