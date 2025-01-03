Минобороны России подало иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана более чем на 38 миллионов рублей. Суть претензий оборонного ведомства к вузу не раскрывается.
По делу привлекут прокуратуру РВСН в качестве иного лица
Как сообщили ТАСС в Арбитражном суде, рассмотрен вопрос о принятии к производству иска Минобороны к Бауманке о взыскании 38,3 миллиона рублей. Суд определил возбудить производство по делу.
В судебных документах также говорится, что в качестве иного лица по делу привлекут военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). При этом суть претензии оборонного ведомства к вузу не раскрывается. Дело будет слушаться в конфиденциальном режиме.
Минобороны уже подавало в суд на Бауманку
Как сообщает ТАСС военное ведомство не в первый раз подает иск к Бауманке. Так, в 2024 году Минобороны требовало взыскать с вуза 413 399 рублей за просрочку по госконтракту. Вуз должен был поставить наземный роботехнический комплекс с навесным оборудованием. Контракт был заключен на 42 миллиона рублей, требования министерства тогда удовлетворили.
В ноябре 2024 года Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск против АО «Владимирский завод "Электроприбор"» о взыскании 57,5 миллиона рублей за неисполнение условий соглашения. «Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом», — рассказали тогда в суде. Подробности дела не приводились.