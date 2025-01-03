Минобороны подало в суд на МГТУ имени Баумана

Минобороны подало иск на МГТУ имени Баумана на сумму свыше 38 млн рублей

Министерство обороны России подало иск в суд на Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Арбитражного суда Москвы.

«Арбитражный суд города Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Минобороны к ответчику — МГТУ имени Баумана — о взыскании 38 миллионов 300 тысяч 416 рублей. Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — указано в материалах суда.

Суть претензий ведомства к институту не раскрывается, дело будет проходить в закрытом режиме. Отмечается, что в прошлом году Минобороны потребовало взыскать неустойку в размере более 410 тысяч рублей за просрочку исполнения обязательств на поставку наземного робототехнического комплекса, стоимость госконтракта составляла 42,4 миллиона рублей.

Ранее суд арестовал бывших сотрудников Военно-строительной компании Минобороны России за взятки при строительстве клиники для военного ведомства. Речь идет о заместителе руководителя Департамента строительства Сергее Горском и главе строительного управления по Западному военному округу Максиме Головкове.