Минобороны и Бауманка планируют заключить мировое соглашение

Минобороны и МГТУ имени Баумана планируют заключить мировое соглашение по иску

Минобороны России и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана планируют заключить мировое соглашение по иску оборонного ведомства к вузу на сумму свыше 38 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Университет и оборонное ведомство уже находятся на стадии урегулирования судебного иска путем заключения мирового соглашения между сторонами», — передает агентство сообщение пресс-службы Бауманки.

Также в университете отметили, что иск Минобороны связан «с нарушением сроков работ по договору одним из соисполнителей учебного заведения». При этом не уточняется, о нарушениях сроков каких работ идет речь.

Ранее Минобороны России подало иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана более чем на 38 миллионов рублей. Суть претензий оборонного ведомства к вузу не раскрывается. Дело будет слушаться в конфиденциальном режиме.