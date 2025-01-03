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15:37, 3 января 2025Силовые структуры

Минобороны и Бауманка планируют заключить мировое соглашение

Минобороны и МГТУ имени Баумана планируют заключить мировое соглашение по иску
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минобороны России и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана планируют заключить мировое соглашение по иску оборонного ведомства к вузу на сумму свыше 38 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Университет и оборонное ведомство уже находятся на стадии урегулирования судебного иска путем заключения мирового соглашения между сторонами», — передает агентство сообщение пресс-службы Бауманки.

Также в университете отметили, что иск Минобороны связан «с нарушением сроков работ по договору одним из соисполнителей учебного заведения». При этом не уточняется, о нарушениях сроков каких работ идет речь.

Ранее Минобороны России подало иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана более чем на 38 миллионов рублей. Суть претензий оборонного ведомства к вузу не раскрывается. Дело будет слушаться в конфиденциальном режиме.

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