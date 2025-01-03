На Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ногу

В Полтавской области Украины сотрудники военкомата сломали мужчине ногу

В Полтавской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) сломали мужчине ногу. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на местную жительницу.

Издание также опубликовало видео, на котором можно увидеть, как вокруг лежащего на земле мужчины собрались военкомы, медики и прохожие. Через некоторое время пострадавшего поместили на носилки и перенесли в машину скорой помощи.

В областном ТЦК ситуацию комментировать отказались, а в правоохранительных органах заявили о зарегистрированном по данному поводу обращении.

Ранее в Сумах на Украине мужчина не выжил после полученной в городском ТЦК черепно-мозговой травмы. Сообщается, что мужчина позвонил жене с незнакомого номера и рассказал, что его забрали в военкомат и планируют отправить в зону боевых действий. На следующий день, когда родственники украинца дозвонились на этот номер, им сказали, что ему стало плохо и его отвезли в больницу.