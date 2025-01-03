Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:58, 3 января 2025Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ногу

В Полтавской области Украины сотрудники военкомата сломали мужчине ногу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress

В Полтавской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) сломали мужчине ногу. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на местную жительницу.

Издание также опубликовало видео, на котором можно увидеть, как вокруг лежащего на земле мужчины собрались военкомы, медики и прохожие. Через некоторое время пострадавшего поместили на носилки и перенесли в машину скорой помощи.

В областном ТЦК ситуацию комментировать отказались, а в правоохранительных органах заявили о зарегистрированном по данному поводу обращении.

Ранее в Сумах на Украине мужчина не выжил после полученной в городском ТЦК черепно-мозговой травмы. Сообщается, что мужчина позвонил жене с незнакомого номера и рассказал, что его забрали в военкомат и планируют отправить в зону боевых действий. На следующий день, когда родственники украинца дозвонились на этот номер, им сказали, что ему стало плохо и его отвезли в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на вопрос о переизбрании

      В Подмосковье нашли осквернителей Вечного огня

      На Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ногу

      Стало известно об обсуждении Байденом ударов по ядерным объектам Ирана

      В ФБР сообщили о трудностях в установлении мотивов подозреваемого в подрыве Tesla

      Депутат Милонов зашел в бордель и рассказал о необычной находке

      Зеленский признал продвижение армии России

      Подозреваемый в подрыве Tesla у отеля Трампа служил на Украине

      Байден начал выступление после теракта в США с шутки

      В Словакии призвали закрыть «дерзкой» Украине вход в ЕС и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше