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12:28, 3 января 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о возможности Путина завершить СВО

Bild: Путин может положить конец конфликту на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин может завершить конфликт на Украине в 2025 году. Таким мнением поделилось издание Bild.

По мнению издания, об этом якобы говорит подготовка Кремля к выборам 2026 года. «Кремль может завершить СВО (специальную военную операцию — прим. «Ленты.ру)» в этом году и уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу», — пишет издание.

Еще одним фактором немецкое СМИ называет стремление новоизбранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт сразу после вступления в должность.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей. Он добавил, что о переговорах речь идти не может, потому что они законодательно запрещены властям в Киеве.

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