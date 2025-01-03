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17:54, 3 января 2025Экономика

Нацбанк Украины установил исторический рекорд по продаже доллара из резервов

Нацбанк Украины продал на валютном рынке рекордные 5,3 миллиардов долларов
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном рынке 5,3 миллиарда долларов из золотовалютных резервов, установив новый исторический рекорд. На это обратило внимание издание «Страна».

Продажа валюты осуществляется для поддержания стабильности гривны. Это максимум за все время публичных отчетов НБУ с 2012 года. До этого максимум был даже не в 2022 году, а в 2014 году. Тогда во время финансового кризиса было продано 3,2 миллиарда доллара в месяц.

Издание заметило, что украинские чиновники обещали сильно нарастить золотовалютные резервы за счет международной помощи. Однако нынешняя рекордная продажа стала большой неожиданностью. Руководство даже делало успокоительные заявления на этот счет.

18 декабря НБУ понизил официальный курс валюты до нового исторического минимума, составившего на 18 декабря 41,83 гривны за 1 доллар. По словам директора казначейства одного из крупнейших банков страны, такая ситуация на руку властям Украины. Собеседник заявил, что руководство хочет иметь для оплаты социальных расходов в конце года «побольше гривны за полученные от международных партнеров доллар и евро».

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