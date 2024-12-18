Курс украинской валюты снизился до исторического минимума второй день подряд

Курс доллара к украинской гривне на 18 декабря составил рекордные 41,83

Национальный банк Украины (НБУ) второй день подряд понизил официальный курс валюты до нового исторического минимума, составившего на 18 декабря 41,83 гривны за доллар. По словам директора казначейства одного из крупных банков страны, которого цитирует «Страна.ua», такая ситуация на руку властям, рассчитывающим иметь для оплаты соцрасходов в конце года «побольше гривны за полученные от международных партнеров доллар и евро».

«Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк закончит год на уровне 42,1 гривны за доллар», — приводит издание слова своего собеседника.

В конце ноября курс украинской валюты установил рекорд, достигнув 41,5 за доллар, после чего продолжил движение вниз, еще четырежды обновив исторические минимумы. Такая динамика наблюдается на фоне резкого роста цен, превысившего в прошлом месяце 11,2 процента в годовом измерении.

С осени 2023 года курс гривны определяется операциями на межбанковском валютном и карточном рынке в соответствии со спросом и предложением под контролем Нацбанка. В марте курс нацвалюты снизился в район минимальных 39 гривен за доллар, ниже 40 он опустился в конце мая, а в июле впервые преодолел отметку в 41 гривну за единицу американской валюты.