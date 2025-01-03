Небензя отметил положительные сигналы со стороны новых властей Сирии

Небензя: новые власти Сирии заинтересованы в присутствии России в республике

Новые власти Сирии посылают сигналы заинтересованности в продолжении присутствия России на территории республики. Об этом заявил постоянный представитель России при ОООН Василий Небензя в интервью программе «Вести».

По его словам, Россию и Сирию связывают узы дружбы, не связанные с режимами власти. «Нынешние де-факто руководители Сирии посылают сигналы, в том числе и в контексте российского присутствия в Сирии, говоря о том, что новые сирийские власти заинтересованы в продолжении нашего присутствия», — заявил постпред России.

При этом Небензя отметил, что конкретных шагов в этом направлении со стороны властей в Дамаске пока нет.

Ранее стало известно, что бывшего сирийского лидера Башара Асада пытались отравить после его побега из Сирии. Сообщается, что экс-президент почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. В организме Асада были найдены следы яда.