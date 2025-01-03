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08:46, 3 января 2025Мир

Стало известно о попытке отравления Асада в Москве

The Sun: Асада пытались отравить перед Новым годом в Москве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Press Office of Head of Crimea / Globallookpress.com

Бывшего сирийского лидера Башара Асада пытались отравить после его прибытия в Москву. Об этом пишет британская газета The Sun.

По утверждению издания, попытка отравления произошла в конце декабря. В статье отмечается, что экс-президент почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, затем его состояние стабилизировалось. Согласно информации газеты, в организме Асада были найдены следы яда.

Асад прибыл в Москву вечером 8 декабря. Он покинул Сирию после того, как боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск.

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