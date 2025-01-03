Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:34, 3 января 2025Мир

Небензя высказался о сигналах команды Трампа по Украине

Небензя не увидел ничего интересного для РФ в сигналах команды Трампа по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Россию пока не заинтересовали сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине Об этом заявил в эфире «России 24» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Часто мы слышим слова "заморозка конфликта". Президент [Владимир] Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать», — сказал постпред и добавил, что пока не поступали интересные для России предложения.

Небензя также добавил, что Москва не может воспринимать всерьез «сигналы о неких договоренностях» из Киева. По его словам, вопрос в том, когда президент Украины Владимир Зеленский решит сесть за стол переговоров. «Чем дальше, тем хуже для него будут условия», — заключил Небензя.

Ранее, в декабре 2024-го, Путин допустил, что Москва может пойти на переговоры с Владимиром Зеленским, если он победит на выборах главы государства. «Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», — сказал российский лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны хочет взыскать с Бауманки 38 миллионов рублей. Это не первый иск ведомства к вузу

      Стал известен самый прибыльный актив в 2024 году

      Небензя высказался о сигналах команды Трампа по Украине

      Трое россиян вошли в символические сборные клуба НХЛ XXI века

      В США назвали возможный мотив подрыва Tesla Cybertruck у отеля Трампа

      В России высказались об ультиматуме Зеленского к Европе

      Небензя отметил положительные сигналы со стороны новых властей Сирии

      Главы МИД Германии и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию

      В СВР раскрыли мнение Запада о скором обвале обороны ВСУ

      Стал известен перечень подарков Байденам на десятки тысяч долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше