Эксперт Онуфриенко назвал одним из условий обвала обороны ВСУ дезертирство

Выход российских войск на границу Днепропетровской области и усиление дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может привести к обвалу обороны Украины. Такими предположениями с газетой «Взгляд» поделился военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Он объяснил, что ВСУ продолжают упорно сопротивляться: даже находясь в почти полном окружении, они не сдаются массово в плен. При этом украинская армия страдает от дезертирства, что заставляет командование «затыкать дыры пушечным мясом». «Они несут большие потери, они очень неподготовлены, иногда даже недели не находятся в обучающих центрах. Но ВСУ берут количеством», — отметил эксперт.

По словам Онуфриенко, с нынешними темпами фронт может обрушиться в течение года. Он предположил, что в феврале-марте Киев снизит призывной возраст до 18 лет и ряды ВСУ пополнятся новыми бойцами из числа молодых людей и украинских мигрантов, которые вернутся из Венгрии и Польши, не получив там льгот. Одним из условий обвала обороны ВСУ он назвал взятие российской армией крупных украинских объектов, которое усилит дезертирство в ВСУ и «очень сильно подломит Киев в моральном плане».

По мнению эксперта, Запад опасается подобного сценария, поэтому принуждает Киев снизить призывной возраст, чтобы компенсировать рост дезертирства. «Ну, и план воевать до последнего украинца никто не отменял», — заключил Онуфриенко.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявило, что Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ. Администрация президента США Джо Байдена пытается избежать этого, поставляя Киеву все более совершенное вооружение.