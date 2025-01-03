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10:50, 3 января 2025Мир

В СВР раскрыли мнение Запада о скором обвале обороны ВСУ

СВР: Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Запад не исключает скорого обвала обороны ВСУ. Такое мнение раскрыли в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает РИА Новости.

В СВР отметили, что администрация президента США Джо Байдена пытается избежать такого сценария, поставляя Киеву все более совершенное вооружение. Однако этого недостаточно для стабилизации линии фронта, понимают в Белом доме.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент США Джо Байден хочет передать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM из мести. Такую помощь он назвал идиотизмом.

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