Полковник Матвийчук: полный контроль над новыми регионами — приоритет 2025 года

У российских сил будут три приоритетные задачи в зоне специальной военной операции (СВО) в 2025 году, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал наиболее важные для Москвы цели.

Тут будет три задачи, которые будут связаны по месту, времени и единому замыслу Анатолий Матвийчук военный эксперт

«Это освобождение наших конституционных территорий в четырех регионах — Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская область и Херсонская область. Вторая — завершение разгрома группировки на курском направлении. И третья задача — это улучшение оперативно-тактической ситуации на фронте с точки зрения локализации противника в районе Черного моря, Одессы, Николаева и выход на Харьков», — поделился мнением он.

Как пишет издание Bild, президент России Владимир Путин может завершить конфликт на Украине в 2025 году. Журналисты считают, что об этом говорит подготовка Кремля к выборам 2026 года. Они полагают, что Москва уже посылает соответствующие сигналы международному сообществу.