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18:20, 3 января 2025Мир

Польские фермеры вышли на акцию протеста перед представительством ЕК в Варшаве

В Варшаве фермеры вышли на акцию протеста против председательства Польши в ЕС
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Несколько тысяч польских фермеров вышли на акцию протеста перед зданием представительства Европейской комиссии (ЕК) в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители аграрного сектора выступают против председательства Польши в Европейском союзе, которое продлится до середины 2025 года. В знак своего несогласия они пройдут маршем по улицам польском столицы с лозунгом «Пять раз нет». Они также протестуют против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, европейских экологических норм и спада польской экономики. К фермерам присоединились и представители охотничьих сообществ.

«Все сельскохозяйственные организации, которые есть в нашей стране, протестуют против вредной политики Европейского союза, против Урсулы фон дер Ляйен, которая навязывает эту политику, которая заставит наши фермы закрываться», — заявил глава профсоюза индивидуальных фермеров «Солидарность» Томаш Оканьский.

Отмечается, что протестующие настроены в основном против правящей коалиции Польши. Некоторые из них несут плакаты «Дональд, иди домой в Берлин», намекая на то, что премьер-министр Польши Дональд Туск якобы проводит пронемецкую политику.

Как сообщила варшавская комендатура полиции, в связи с шествием фермеров будет закрыто движение транспорта по ряду центральных улиц.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких. Из-за болезни она не сможет приехать 3 января в Варшаву на церемонию начала польского председательства в ЕС.

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