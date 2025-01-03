Появились подробности об одолевшем военного ВСУ в схватке на ножах российском бойце

Военкор Котенок: бойца ВСУ в рукопашной схватке одолел военный из Якутии

В сети появилось фото российского военнослужащего, одолевшего в рукопашной схватке бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Снимок опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Выяснилось, что героем оказался солдат из Якутии. Сейчас он находится на лечении в госпитале.

О бое на ножах в зоне проведения специальной военной операции (СВО) стало известно вечером 2 января. Российский и украинский военные столкнулись при зачистке населенного пункта Трудовое, и после перестрелки на сверхкороткой дистанции сошлись врукопашную, используя ножи и камни.

Также Котенок выяснил, что инцидент произошел осенью, когда ВСУ пытались контратаковать в Трудовом. Военкор Семен Пегов добавил, что в современной войне до рукопашной доходит очень редко, однако случаются и подобные схватки.

